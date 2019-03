Vizeweltmeisterin Althaus auch Zweite in der Raw-Air-Tour

Althaus genügten in Trondheim zum Abschluss der Tour Sprünge auf 128 und 127 Meter. Durch den fünften Platz im Enzelwettbewerb konnte sie ihren zweiten Rang in der Raw-Air-Gesamtwertung verteidigen. Auf Rang drei in der Gesamtwertung hatte sich ihre Mannschaftskollegin Juliane Seyfarth vorgearbeitet. Sie verbesserte nach einem Satz auf 131 Meter im zweiten Durchgang den Schanzenrekord um viereinhalb auf 137,5 Meter. Trotzdem musste sie sich als Zweite beim Wettbewerb in Trondheim einzig Weltmeisterin Lundby (133 und 133,5 Meter) geschlagen geben, die ihren elften Erfolg des Winters feierte.

Raw-Air der Frauen beendet, die Herren fliegen noch einmal

Die Norwegerin sicherte sich damit auch den "Jackpot" in Höhe von 35.000 Euro für den Gesamtsieg der erstmals für Frauen ausgetragenen Serie. Auch Althaus und Seyfarth können sich über eine Siegprämie freuen. Für die Frauen ist die Raw-Air-Serie damit beendet. Für die Männer geht es dagegen bis zum Sonntag in Vikersund weiter. Auf Flugschanzen wie dem "Monsterbakken" dürfen Lundby und Co. noch nicht starten.