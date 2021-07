Vize-Weltmeisterin Kira Weidle erhält Landkreismedaille

Im Alter von drei Jahren stand Weidle das erste Mal auf Skiern. Mit ihrer überraschenden Silbermedaille im Februar 2021 im italienischen Cortina d‘Ampezzo sorgte sie für die erste deutsche WM-Medaille bei einer Frauen-Abfahrt seit Maria Höfl-Riesch 2013.

Laudatio von Landrat Frey

Da aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr keine Sportlerehrung stattfinden konnte, überreichte Starnbergs Landrat Stefan Frey der erfolgreichen Sportlerin jetzt die silberne Landkreismedaille im Landratsamt.

"Dank Opa Fritz, der Sie als Kind bereits in die Ski-Welt eingeführt hat, dank Ihrer Eltern, die Sie und Ihren Bruder in Ihrem Vorhaben unterstützt haben, durch das Engagement Ihrer Mutter als Vorstand im Skiclub und natürlich durch den Glauben Ihrer Trainer, und zu guter Letzt auch durch Ihren Ehrgeiz haben Sie es erreicht, Vize-Weltmeisterin zu werden. All das hat Sie zu dem Menschen gemacht, der Sie heute sind. Dafür möchten wir Ihnen allen unseren größten Respekt aussprechen", betonte Landrat Frey in seiner Laudatio.

Ihr langer Weg zum WM-Coup

Bereits 2015 gewannen Weidle die Deutschen Junioren-Meisterschaften in der Abfahrt und im Super-G. Ihr erstes Rennen im Weltcup bestritt sie am 9. Januar 2016 in Altenmarkt-Zauchensee. 2017 startete die mittlerweile 25-Jährige erstmals bei der alpinen Ski-WM in St. Moritz. Bei der Junioren-WM 2017 im schwedischen Åre gewann sie Bronze in der Abfahrt.

2018 konnte sich Weidle mit zwei Top-10-Ergebnissen im Weltcup etablieren. Bei den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang fuhr sie in der Abfahrt auf den elften Platz. Ihren ersten Weltcup-Podestplatz holte Weidle am 30. November 2018 als Dritte in der Abfahrt von Lake Louise. Ein weiterer dritter Platz folgte am 27. Januar 2019 in Garmisch-Partenkirchen.

Beim ersten Abfahrtstraining in Val-d'Isère in der Saison 2020/21 zog sich Kira Weidle eine Bänderverletzung am linken Daumengelenk zu, der einen operativen Eingriff erforderte. Während sie sich in der ersten Abfahrt auf Rang elf klassieren konnten, landete sie in der zweiten Abfahrt auf Rang fünf. Dem folgte ihr bislang größter Erfolg im Februar 2021 in Cortina: Nach einem 19. Platz im Super-G sicherte sich Kira Weidle in der Abfahrt die Silbermedaille hinter der Schweizerin Corinne Suter.