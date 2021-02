Vize-Weltmeister Andi Sander: Beim Start denkt er an die Familie

In Gedanken mit der Familie am Start

Speziell war bei der WM-Abfahrt Andreas Sanders Startritual. "Die letzten Gedanken am Start, die waren dieses Mal wirklich an meine Familie. Und die haben mich noch mal so gepusht. Meine Söhne und meine Frau, die zu Hause mir immer die Daumen drücken", sagte Sander: "Das ist jetzt nicht erfunden, sondern ich habe wirklich an die gedacht und habe mir da noch mal die letzte extra Power geholt und wollte wirklich auch für sie denen das zurückgeben, was sie mit mir mitmachen."