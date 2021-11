Viva El Futbol - Frauenfußball auf Spanisch

In München das Fußballspielen gelernt

Dabei sind viele der "CAM-Futbolistas" in Deutschland erstmals so richtig mit dem Fußball als Sport in Kontakt gekommen. In Südamerika hat der Frauenfußball einen noch schwereren Stand als hierzulande, sieht sich mit noch mehr Vorurteilen konfrontiert. Carla zum Beispiel hat nie daran gedacht, selbst Fußball zu spielen - bis sie es in München das erste Mal ausprobierte. Ana war von Kindheit an fußballbegeistert, aber ihre Eltern wollten sie lieber ins Ballett und zum Tennis schicken. Trainer Nereo sieht auch Unterschiede im Jugendbereich, wo die Förderung von Frauenfußball in Deutschland tendenziell größer sei.

Die Mannschaft hat weiter großen Zulauf, spielt und trainiert im Südosten von München auf der Sportanlage Ramersdorf. Der Mitgliedsbeitrag beträgt 150 Euro im Jahr.