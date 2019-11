Vischer: Fehlender Rückhalt für Kovac von Klubführung und Team

Für Dominik Vischer kam die einvernehmliche Trennung zwischen Niko Kovac und dem FC Bayern München am Sonntagabend ebenfalls sehr überraschend. Der Bayern-Experte hätte eher mit einem Rausschmiss am Vormittag gerechnet.

Fehlende Rückendeckung von Vereinsführung und Mannschaft

Vischer meint, Kovac hätte sicher gerne beim Rekordmeister weitergemacht, denn er ist eigentlich nicht der Typ, der von sich aus aufgibt - eher ein Kämpfer. Aber die fehlende Rückendeckung von den Vereinsbossen könnte der Hauptgrund für den Rückzieher des 48-Jährigen sein. Vor allem, dass der Abschied von Uli Hoeneß als Vereins-Präsident naht, denn "das war derjenige, der hinter ihm stand."

Außerdem gibt es weitere Gründe für die ad-hoc-Trennung: Die unglückliche Transferpolitik und dass die Mannschaft in den letzten Partien einfach "nicht für ihn" spielte.

Spekulationen um Kovac-Nachfolge

Vorerst springt Co-Trainer Hansi Flick für den entlassenen Kovac ein. Der 54-Jährige wird das Team in den Spielen am Mittwoch in der Champions League gegen Olympiakos Piräus und am Samstag in der Bundesliga gegen Borussia Dortmund leiten. Mit der Trennung von Kovac beginnen gleichzeitig die Spekulationen, wer Nachfolger im Traineramt wird. Für Vischer kommen mehrere in Frage - vor allem Erik ten Hag, der aktuell das Team von Ajax Amsterdam trainiert. "Das ist einer, der unter Pep Guardiola schon beim FC Bayern war."

Ralf Rangnick sieht Vischer eher nicht beim Rekordmeister: "Für mich passt der nicht nach München", so Vischer. Auch José Mourinho's Spielweise "ist nicht der FC Bayern, auch wenn's aktuell in der Defensive nicht so gut aussieht." Arsène Wenger ist für den BR-Reporter eher "ein Auslaufmodell, nicht in die Zukunft gerichtet".