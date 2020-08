Virtuelle Bundesliga mit Rekord - Regensburg und Würzburg neu

Die Virtuelle Bundesliga (VBL), veranstaltet von der Deutschen Fußball-Liga (DFL), geht 2020/21 in ihre dritte Saison - mit einer Rekordbeteiligung: 26 Teams kämpfen um den offiziellen Titel "Deutscher Club-Meister im eFootball".

Neu dabei sind Eintracht Braunschweig, der 1. FC Heidenheim, 1899 Hoffenheim, SC Paderborn, SV Sandhausen und aus Bayern der SSV Jahn Regensburg und die Würzburger Kickers. Nicht mehr an treten Wehen-Wiesbaden, Arminia Bielefeld und der VfB Stuttgart. Dadurch steigt die Zahl der Teilnehmer von 22 in der vergangenen Saison auf 26. Die neue Saison soll im November beginnen.

Regensburg: "Jüngere Jahn-Fans begeistern"

Natürlich ist die Teilnahme an der noch jungen VBL für die Teams vor allem ein Marketing-Instrument. Stephan Burmeister, E-Sport-Verantwortlicher des Jahn, sagt allerdings auch: "Durch unser Engagement im E-Sport haben wir die Möglichkeit, mit jüngeren Jahn-Fans noch zielgerichteter in Kontakt zu treten und sie für den SSV Jahn, die Jahn-Profis und das Jahn-Stadion Regensburg zu begeistern."

Jahn Regensburg sammelte während der Corona-Unterbrechung erste Erfahrungen im elektronischen Fußball. Bei der "Home Challenge" der DFL, bei der sich 30 der 36 Profiklubs an der Spielkonsole duellierten, waren die Jahn-Profis Federico Palacios und Tom Baack für die Oberpfälzer im Einsatz.

Deutsche Meister aus Bayern

Bayerische Sportler und Teams konnten sich in den bisherigen beiden Saisons bereits zum Meister krönen. Der Oberfranke Michael "MegaBit" Bittner gewann beide Mal den Titel mit dem SV Werder Bremen. Die Spielvereinigung Greuther Fürth feierte in der vergangenen Saison den Vizemeistertitel. Im Einzel gewann in der vergangenen Saison Yannic Bederke vom FC Augsburg überraschend die Meisterschaft.

Die VBL-Teilnehmer 2020/21

Folgende Teams sind für die neue Saison der VBL gemeldet: FC Augsburg, Hertha BSC, VfL Bochum, Eintracht Braunschweig, Werder Bremen, Darmstadt 98, Eintracht Frankfurt, SpVgg Greuther Fürth, Hamburger SV, Hannover 96, 1. FC Heidenheim, TSG Hoffenheim, Holstein Kiel, 1. FC Köln, RB Leipzig, Bayer Leverkusen, FSV Mainz 05, Borussia Mönchengladbach, 1. FC Nürnberg, SC Paderborn, FC St. Pauli, Jahn Regensburg, SV Sandhausen, Schalke 04, VfL Wolfsburg, Würzburger Kickers.