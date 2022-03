Vilsbiburger Volleyballerinnen gewinnen Derby gegen Straubing

Die Roten Raben Vilsbiburg haben in der Frauen-Volleyball-Bundesliga auch das zweite Niederbayern-Duell gegen die Konkurrentinnen aus Straubing gewonnen. Nach dem 3:1 im Hinspiel in Straubing gab es nun in eigener Halle ein 3:0.