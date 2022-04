Vilsbiburger Volleyballerinnen aus den Playoffs ausgeschieden

Die große Überraschung ist ausgeblieben. Auch zu einer kleinen in Form eines Satzgewinns wie drei Tage zuvor in Stuttgart hat es nicht gereicht. Unter dem Strich gab es jedoch an der Überlegenheit des hochkarätig besetzten Stuttgarter Teams nichts zu deuteln. "Wir haben gegen einen übermächtigen Gegner verloren", bilanzierte Vilsbiburgs Trainer Florian Völker.

Guter Start der Raben, aber Stuttgart erhöht die Schlagzahl

Die Raben waren im ersten Satz eigentlich von Beginn an voll da. Sie führten gleich mit 2:0 und schon bei 2:1 nahm Gästetrainer Tore Aleksandersen seine erste Challenge. Über 8:8 ging’s mit sehr stabilem Vilsbiburger Sideout völlig auf Augenhöhe zum 13:13. Auch bei 15:16 war noch alles offen. Dann allerdings erhöhte Stuttgart die Schlagzahl und setzte sich am Ende des ersten Spielabschnittes mit 18:25 durch.

Gryka bringt Vilsbiburg etwas heran

Im zweiten Drittel stand es 3:6, als die Raben Magda Gryka für Lindsay Flory brachten. Von 6:14 arbeiteten sie sich auf 12:16 heran. Doch erneut brachte der Titelfavorit hinten heraus seine Qualitäten kompromisslos aufs Feld und gewann mit 16:25.

Schlussabschnitt phasenweise auf Augenhöhe

Das Team von Florian Völker steckte im Schlussabschnitt kämpferisch keineswegs zurück und setzte eingangs des dritten Satzes sogar spielerische Akzente. Bis zum 9:10 sahen die Zuschauer eine intensive und ausgeglichene Phase, ehe die Allianz-Damen abermals einen Gang zulegten und ihren Gegner zielstrebig abhängten. Stuttgarts MVP und Top-Scorerin Simone Lee (21 Zähler, gefolgt von Krystal Rivers mit 18) war es, die den Matchball zum 16:25 verwandelte. Bei den Raben punktete als einzige Spielerin Beta Dumancic zweistellig (10), als "wertvollste Spielerin" wurde Dayana Segovia (9) ausgezeichnet.