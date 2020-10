Viktoria Rebensburg zu Gast im Instagram-Talk von BR24 Sport

Viktoria Rebensburg feierte bereits mit 20 Jahren ihren Karrierhöhepunkt: Bei den Olympischen Winterspielen 2010 im kanadischen Vancouver gewann sie überraschend die Goldmedaille im Riesenslalom. Vier Jahre später gewann sie in Sotschi Bronze, ebenfalls im Riesenslalom. Bei Weltmeisterschaften gewann sie zwei Mal Silber in ihrer Lieblingsdisziplin.

Die einstige Riesenslalom-Spezialistin tastete sich in ihrer Karriere nach und nach auch an die schnellen Disziplinen Abfahrt und Super-G heran. Erst im Februar feierte sie auf der "Kandahar" in Garmisch-Partenkirchen den ersten Abfahrtssieg im Weltcup in ihrer Karriere. Einen Tag darauf stürzte sie allerdings im Super-G und musste die Saison vorzeitig beenden.

Nach dieser Verletzung habe sie im Frühjahr gemerkt, dass sie nicht mehr an ihr "absolutes Top-Niveau" anknüpfen kann und sich deshalb dazu entschlossen, ihre Karriere zu beenden. Ihrem "Anspruch und Ansporn, um Siege mitzufahren und euch auf der Piste zu begeistern", könne sie "nicht mehr gerecht werden."

Dreimalige Riesenslalom-Weltcupgewinnerin

Drei Mal gewann Rebensburg in ihrer Karriere den Riesenslalom-Weltcup und steht damit auf einer Stufe mit Annemarie Moser-Pröll (Österreich), Anja Pärson (Schweden) und Lise-Marie Morerod (Schweiz). Häufiger gewann nur die Schweizerin Vreni Schneider (fünf Siege) die kleine Kristallkugel in dieser Disziplin.

Mit insgesamt 19 Weltcupsiegen - 14 im Riesenslalom, vier im Super-G, einer in der Abfahrt - ist sie die viertbeste deutsche Skirennläuferin aller Zeiten. Mehr Weltcupsiege haben nur Katja Seizinger (36), Maria Höfl-Riesch (27) und Hilde Gerg (20) eingefahren.