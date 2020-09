Viktoria Rebensburg: Mit Vollgas und Klartext in die Weltspitze

Weiterfahren? "Steht noch in den Sternen"

"So schnell wie möglich wieder fit werden", lautete da noch ihre Ansage, als sie kurz nach ihrem Sturz in der Sendung Blickpunkt Sport zu Gast war. Sie hatte "hundertprozentiges Vertrauen", dass wieder alles gut wird. Das "krasse Wochenende" mit dem Kontrastprogramm brauche aber "eine gewisse Zeit, um das alles verarbeiten zu können". Auf die Frage, wie lange sie noch weiterfahren wolle, antwortete sie damals: "Das steht noch in den Sternen".

Olympische Spiele: "kein gelebter Wintersport"

Die Olympischen Winterspiele in Peking 2022 hatte sie dabei bereits aus den Augen verloren. "Mit Olympischen Spielen hatte ich ja schon meine Erfahrungen gemacht in Pyeongchang", sagte sie und ergänzte: "Das, was ich da erlebt habe, ist jetzt für mich ehrlich gesagt nicht so eine große Motivation, dass ich sage, ich muss jetzt noch einmal zu den olympischen Spielen." "Im Endeffekt waren (Anm. d. Red.: in Pyeonchang) einfach keine wirklichen Zuschauer vorhanden, die Leute vor Ort und die Volonteers – keiner lebte den Wintersport", kritisierte die Kreutherin. Das sei "ganz im Gegensatz zu den Weltmeisterschaften, wo das alle leben."