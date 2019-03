vor 35 Minuten

Ski alpin: Viktoria Rebensburg gewinnt Super-G in Andorra

Skirennläuferin Viktoria Rebensburg hat beim Saisonfinale in Soldeu in Andorra den Super-G gewonnen. Für die Kreutherin ist es der 17. Weltcupsieg ihrer Karriere, der erste in dieser Saison.