Vierter Platz - Hofmeister verpasst Medaille im Parallel-Slalom

Es läuft nicht für Ramona Hofmeister. Bei der Snowboard-Weltmeisterschaft im georgischen Barkuniani hat sie nach dem enttäuschenden 14. Platz im Parallel-Riesenslalom auch im Parallel-Slalom eine Medaille denkbar knapp verpasst. Die Oberbayerin verlor im kleinen Finale gegen Sabine Schöffmann aus Österreich. Gold gewann im schweizerischen Duell Julie Zogg vor Ladina Jenny.

Der Steilhang wird Hofmeister zum Verhängnis

Im Steilhang verspielte Hofmeister ihre Hoffnungen auf eine Medaille. Ob im Achtel-, Viertel-, Halbfinale oder im Kampf um Bronze . Immer wieder leistete sie sich dort, wo die Piste am schnellsten war, dicke Patzer. Im Halbfinale gegen die Schweizerin Ladina Jenny lag sie voll auf Kurs in Richtung großes Finale - dann verlor sie die Haftung und griff tief in den Schnee. Der Traum von Gold platzte in diesem Moment.

Und auch im kleinen Finale verkantete die Fahrerin vom WSV Bischofswiesen und verlor Tempo und die Chance auf eine Einzel-Medaille bei der Snowboard-WM. Am Donnerstag, 22. Februar, gibt es die letzte Chance auf eine WM-Medaille: Dann tritt Hofmeister im Mixed-Team-Wettbewerb an.

Hofmeister profitiert von Fehlern der Konkurrenz

Hofmeister stand im Achtelfinale schon vor dem Aus gegen Teamkollegin Carolin Langenhorst. Nach mehreren Fahrfehlern lag Hofmeister auf halber Strecke deutlich hinter Langenhorst, doch die rutschte weg und stürzte. Cheyenne Loch vom SC Schliersee setzte sich im Achtelfinale souverän gegen die Ukrainerin Annamari Dancha durch. Doch gegen die spätere Bronze-Siegerin Schöffmann hatte sie keine Chance.

Auch im Halbfinale hatte Hofmeister Probleme, doch wieder profitierte sie von noch größeren Fehlern bei ihrer Konkurrentin. Die Niederländerin Michelle Dekker stand früh quer, konnte nur schwer wieder Fahrt aufnehmen und kam nicht mehr richtig ins Rennen.

Scharfe Kritik an Ausrichtern der WM

Nach den Rennen kritiserte sie die Weltmeiterschaft scharf: "Mir hat es heute überhaupt keinen Spaß gemacht", sagte Hofmeister. "Ich bin von Anfang an mit der Piste gar nicht klargekommen." Sie habe sich viele Fehler geleistet, analysierte die Sportlerin vom WSV Bischofswiesen. Sie sei allerdings auch "wahnsinnig enttäuscht, dass es solche Bedingungen bei einer WM sind" und würde diese "auf gar keinen Fall mehr hierher vergeben."

Schlechte Piste in Bakuriani

Die Piste in Bakuriani hatte wieder einmal eine Hauptrolle inne. Wieder war es eine unwürdige Vorstellung. Nachdem schon am Sonntag heftige Rillen in der Piste einen fairen Wettkampf nahezu unmöglich gemacht hatten, verschärfte sich die Situation am Dienstag noch einmal.

Schon der erste Quali-Lauf konnte nur unter größter Mühe bestritten werden. Die Strecke brach stellenweise. Der Österreicher Alexander Payer, der im ersten Rennen Bronze gewonnen hatte, verletzte sich am Knie. "Die WM ist für mich vorbei", sagte er und schimpfte auf die "desolate" Piste.

DSV-Männer ohne Final-Teilnahme

Für die deutschen Männer verlief der Wettkampf-Tag hingegen enttäuschend. Keiner der DSV-Starter konnte sich für das Finale qualifizieren. Elias Huber und Ole-Mikkel Prantl verpassten mit ihren Zeiten die Qualifikation knapp, Yannik Angenend war nicht in der Nähe der besten Zeiten. Medaillen Stefan Baumeister schied in seinem zweiten Lauf aus.

Mit dem Kampf um Gold hatten sie alle daher nichts zu tun. Den gewann der Österreicher Andreas Prommegger gegen seinen Landsmann Arvid Auner. Bronze gewann der Kanadier Arnaud Gaudet und verhinderte im Duell mit Fabian Obmann ein österreichisches Dreier-Podest.