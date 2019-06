Viertelfinale von Zverev vertagt, weitere Verschiebungen möglich

"Alle Spiele des heutigen Tages sind gestrichen", hatten die Organisatoren des Grand-Slam-Tennisturniers am Mittwoch in Paris mitgeteilt. Jetzt gibt es einen ganz neuen Plan: Für Donnerstag wurde der Beginn der Matches auf 12.00 Uhr vorgezogen. Zunächst werden die Damen-Viertelfinals zwischen Simona Halep und Amanda Anisimova sowie zwischen Madison Keys und Ashleigh Barty gespielt, ehe die Herren-Viertelfinals Zverev gegen Djokovic und Dominic Thiem gegen Karen Chatschanow angesetzt wurden (nicht vor 14.30 Uhr). Im dritten Match des Tages kämpft noch das deutsche Doppel Kevin Krawietz/Andreas Mies gegen die Argentinier Guido Pella/Diego Schwartzman um den Einzug in das Endspiel.

Verschiebung der Finalspiele möglich

Turnierdirektor Guy Forget schloss auch eine Verschiebung der Damen- und Herren-Endspiele nicht aus. "Wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass wir am Montag das Herren-Finale spielen können", sagte Forget im Rückblick auf das Endspiel 2012 zwischen Novak Djokovic und Rafael Nadal. "Im schlimmsten Fall könnten wir darüber auch für die Damen nachdenken", sagte der Ex-Profi. Das Endspiel der Damen ist für Samstag angesetzt.

Centre Court erst 2021 überdacht