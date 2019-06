Viertelfinale gegen Schweden: "Ein Spiel, das alles bieten kann"

Marozsan eine Option

Bis zur Partie will auch Spielmacherin Dzsenifer Marozsan wieder einsatzbereit sein. "Stand heute bin ich sehr zuversichtlich, dass Dzseni in irgendeiner Form in das Spiel eingreifen wird", sagte die 51-Jährige. Eventuell werde sich aber erst am Spieltag entscheiden, ob "es von Beginn an die Option mit Dzsenifer Marozsan gibt, oder ob wir die Option vielleicht erst im Laufe des Spiels ziehen wollen". Es müsse sich noch zeigen, wie der gebrochene Mittelzeh auf die Belastung im Laufe der Woche reagiert. "Wir müssen schauen, wie der Zeh auf das spieltaktische Training reagiert", erklärte "MVT". Auch Torhüterin Almuth Schult, die bislang noch ohne Gegentor im Turnier ist, befinde sich nach einer leichten Erkältung "auf dem Weg der Besserung".