Vierte Pleite in Folge: Ingolstadt verliert auch gegen Dresden

Unterschiedlicher hätte die Ausgangslage für beide Teams kaum sein können: Die Schanzer wollten nach drei Niederlagen in Serie endlich wieder punkten. Dresden hingegen befindet sich auf der Erfolgsspur und ist seit elf Ligaspielen ungeschlagen.

Blitzstart für Ingolstadt

Die Schanzer legten stark los: Nach nur fünf Minuten gingen sie mit 1:0 in Führung. Marcel Costly gab zurück in den Rückraum. Dort lauerte Denis Linsmayer, der viel Zeit hatte und dann platziert ins rechte untere Eck traf. Dann kamen aber die Sachsen immer besser in die Partie. In der 10. Spielminute folgte der 1:1-Ausgleich durch Paul Will. Kurz vor der Halbzeit drehte Dresden das Spiel. Ahmet Arslan traf zum 2:1-Halbzeitstand für die Gäste - sein 16. Saisontor. Die Ingolstädter Abwehr sah dabei unglücklich aus.

Schanzer geben nicht auf

Die unglückliche Abwehr war auch in Hälfte zwei spielentscheidend: Nach einem weiten Ball aus der eigenen Hälfte stand die FCI-Defensive zu offen, so dass Jakob Lemmer zunächst Calvin Brackelmann ausspielte, dann Marius Funk und letztendlich aus dem spitzen Winkel zur 3:1-Führung für Dresden einnetzte.

Die Schanzer gaben aber nicht auf, keine zwei Minuten später gelang dem Youngster Donald Nduka der 2:3-Anschlusstreffer. Der 19-Jährige traf damit in seinem erst zweiten Profispiel. Nach einer Gelb-Roten Karte für Valmir Sulejmani waren die Gastgeber ab der 81. Minute in Unterzahl und konnten dem Dresdner Offensivdrang nichts mehr entgegensetzen.

Am Ende verloren die Schanzer mit 2:3, es war die vierte Niederlage in Folge. In der Tabelle liegt das Team von Trainer Guerino Capretti weiterhin auf Platz zwölf.

"Das ist eine Katastrophe"

FCI-Spieler Pascal Testroet fand nach der Niederlage gegen Dresden am Magenta-Mikrofon klare Worte: "Das ist eine Katastrophe und das fühlt sich ganz schlimm an. (...) Die Leistung ist mir scheißegal, an Ende müssen wir mal wieder ein Spiel gewinnen und drei Punkte holen."