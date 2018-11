Vierte Niederlage in Serie für die Würzburger Kickers

In den letzten drei Abendspielen waren die Würzburger ungeschlagen geblieben: 2:1 gegen Meppen, 1:1 in München und 0:0 gegen Großaspach lauteten die Ergebnisse unter Flutlicht. Diesmal ist das nicht gelungen: Julius Reinhardt (21.) und Mike Könnecke (25.) trafen für die Gäste vor 5.035 Zuschauern. Die Westsachsen konnten damit nach fünf Spielen ohne Dreier wieder einen Erfolg verbuchen. Die Unterfranken können hingegen nicht mit dem erhofften "guten Gefühl in die Länderspielpause gehen".

Beide Teams mit gleichem Punktekonto

In der Tabelle sind die beiden Gegner jetzt punktgleich. Würzburg bleibt dank des besseren Torverhältnisses auf Rang elf, einen Platz vor Zwickau.