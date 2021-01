Vierschanzentournee: Stoch übernimmt Führung, Geiger patzt

Stoch peilt den Tourneesieg an

Mit ordentlich Frust und Wut im Bauch starteten die abgestürzten Mitfavoriten in den zweiten Durchgang. Geiger flog auf 128,5 Meter und wurde immerhin noch 16., Granerud auf 127,5, was Platz 15 bedeutete - so ganz hatten beide den Kampf um den Tourneesieg noch nicht aufgegeben. Auch Markus Eisenbichler demonstrierte mit 128,5 Metern, dass er am Bergisel Topsprünge zeigen kann und wurde noch Sechster.

Gesamtwertung: Stoch führt, Geiger Vierter

Doch es war nur Schadensbegrenzung. Denn die beiden Polen Stoch und Kubacki legten 130 und 127 Meter nach. Stoch siegte am Bergisel und übernahm die Führung in der Tournee-Gesamtwertung, dahinter ist Kubacki - Dritter in Innsbruck hinter dem Slowenen Anze Lanisek - neuer Zweiter.

Allerdings ist es vor allem Stoch, der sich in eine herausragende Ausgangsposition gebracht hat. Er führt in der Gesamtwertung deutlich. Kubacki (+15,2 Punkte), Granerud als Dritter (+20,6) und Geiger als Vierter (+20,7) haben bereits großen Rückstand.

"Im Moment bin ich ziemlich angefressen und erwarte gar nichts mehr von der Gesamtwertung. Ist mir aber auch egal." Karl Geiger

Eisenbichler (+33,4) ist in der Tourneewertung Sechster.

"Ich werde mit ihm reden und auf keinen Fall aufgeben." Markus Eisenbichler über Karl Geiger und seine Restchancen