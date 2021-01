vor 17 Minuten

Favorit Stoch gewinnt Bischofshofen-Quali, DSV-Adler abgehängt

Der in der Gesamtwertung führende Pole Kamil Stoch hat seine Ausnahmestellung durch seinen Sieg in der Qualifikation in Bischofshofen untermauert. Die DSV-Adler zeigten eine durchwachsene Leistung, sind aber alle qualifiziert.