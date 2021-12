Vierschanzentournee: Oberstdorf ist leidgeprüft

Oberstdorf hatte bereits zwei Großevents ohne Zuschauer

"Wir haben trauriger Weise schon eine gewisse Erfahrung" in der Corona-Thematik, sagt Stern voller Wehmut. Schließlich habe Oberstdorf bereits den letztjährlichen Auftakt der Vierschanzentournee als Geisterveranstaltung gemacht. "Und wir haben eine Nordische Ski-WM ohne einen einzigen Zuschauer durchführen müssen", klagt Stern. Immerhin habe man die Veranstaltung durchführen dürfen, erklärt der Generalsekretär im Nachsatz.

Generalsekretär Stern: "Die Hoffnung stirbt zuletzt"

Ein Hintertürchen gibt es noch. Die aktuelle Coronaverordnung ist bis zum 15. Dezember angelegt. "Rein theoretisch kann danach ja wieder alles möglich sein", sagt Stern. Allerdings habe Ministerpräsident Markus Söder bereits mehrmals bekundet, dass er bis zum Jahresende Sportgroßveranstaltungen ohne Zuschauer erwartet.

Stern hat aber auch "persönlich nicht die Hoffnung, dass sich das Infektionsgeschehen in so kurzer Zeit drastisch verändert". Obwohl er sagt: "Die Hoffnung stirbt zuletzt", sieht er die Chance , dass doch noch Zuschauer kommen dürfen, als "relativ gering" an.

Ihm bleibt also nur der Wunsch für die Zukunft: "Irgendwann muss es wieder volle Stadien geben und Skispringen vor Fans."