Vierschanzentournee: Kobayashi gewinnt Quali - Geiger Zweiter

Karl Geiger hat seine Favoritenrolle bei der Vierschanzentournee untermauert. Im Qualifikationsspringen in Oberstdorf wurde er Zweiter hinter Mitfavoriten Ryoyu Kobayashi (JAP). Dritter wurde Johann André Forfang aus Norwegen. Andreas Wellinger schied als einziger Deutscher knapp aus.

Die ausführlichen Ergebnisse der Qualifikation in Oberstdorf

Schwierige Wetterverhältnisse in Oberstdorf

Wind und Regen hatten die Qualifikation dominiert. Die Jury unterbrach den Wettkampf nach 15 Springern. Zu stark waren die Böen, um das Springen fortzuführen. So war es eine halbe Stunde lang still auf der Schattenbergschanze in Oberstdorf. "Es war echt speziell zur Quali hin, hat es zum Winden angefangen wie die Sau. Ich war zum Glück noch in der Umkleidekabine, von dem her war es okay", sagte Geiger.

Bei schwierigen Bedingungen wurde das Feld für das Springen am morgigen Mittwoch gehörig durcheinandergemischt. Markus Eisenbichler, ebenfalls mit großen Erwartungen in die Tour gestartet, war mit seinem sechsten Platz sichtbar unzufrieden. Eisenbichler war mit 132 Metern die Tageshöchstweite gesprungen, doch bekam Abzüge wegen einer schlechten Landung.

"Wir schauen auf die Sprünge, nicht aufs Ergebnis. Am Ende wird abgerechnet." - Markus Eisenbichler

Severin Freund sprang überraschend auf Platz neun. Auch Pius Paschke (17.) Constantin Schmid (20.) und Stephan Leyhe (38.) schafften es unter die besten 50 Springer.

Freund kehrt in das Aufgebot zurück und überzeugt

Bundestrainer Stefan Horngacher konnte vor der Tournee sieben Springer für die vier Wettkämpfe nominieren, einen mehr als zuletzt im Weltcup. Den zusätzlichen Quotenplatz für das deutsche Team hatte Ex-Weltmeister Severin Freund durch starke Leistungen im Continental Cup erkämpft, ihn selber besetzt und diese Chance direkt genutzt.

Lange hatte der 33-Jährige, der als Zweiter Springer gestartet war, die Qualifikation angeführt. Am Ende landete er überraschend auf Rang neun und kommentierte die lange Wartezeit in der Kabine des Führenden mit Humor: "Ein zweiter Heizstrahler wäre noch ganz gut gewesen."

Wellinger scheidet aus

Für Andreas Wellinger war hingegen nach seinem ersten Sprung schon Schluss. Der 26-Jährige verpasste mit seinem Sprung auf 108 Meter knapp die Qualifikation. Am Ende fehlten ihm 0,5 Punkte auf den Japaner Daiki Ito und somit auf Platz 50.

Das Springen am Mittwoch in Oberstdorf wird im K.o.-Modus stattfinden. Platz 50 tritt in der ersten Runde gegen den Erstplatzierten an.

Die Duelle der deutschen Springer

Karl Geiger (2) - Viktor Polasek (49/Tschechien)

Markus Eisenbichler (6) - Mackenzie Boyd-Clowes (45/Kanada)

Severin Freund (9) - Roman Trofimow (42/Russland)

Pius Paschke (17) - Philipp Aschenwald (34/Österreich)

Constantin Schmid (20) - Yukiya Sato (31/Japan)

Jakub Wolny (13/Polen) - Stephan Leyhe (38)