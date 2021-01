Vierschanzentournee: Gesamtwertung für Geiger "aus dem Blick"

Der Aussetzer vom ersten Durchgang am Bergisel wurmt Karl Geiger noch gewaltig. "Gestern ist das ziemlich über mich eingeschlagen. Da versteht man die Welt nicht mehr", sagte er am Tag danach.

Bundestrainer Stefan Horngacher hat ihn aber aufgerichtet. Natürlich sei "Druck da", weil man "bei der Vierschanzentournee alles besonders richtig machen" will. Das müsse Geiger nach einer ausgiebigen Analyse jetzt abhaken und in Bischofshofen "einfach drauf losspringen".

Geiger - ein Tag "Abstand vom Skisport"

Dementsprechend will Geiger am Montag, dem Ruhetag, "runterfahren und Abstand vom Skisport bekommen." Erst am Dienstag gehe es weiter mit "der Challenge". In der Quali und im Wettbewerb von BIschofshofen hin will er sich "steigern und noch einmal alles geben und alle Kräfte mobilisieren."

Geiger: "24 Punkte aufholen, da muss einiges passieren"

Im Bezug auf die Gesamtwertung ist dem Oberstdorfer aber klar: "24 Punkte aufholen, da muss einiges passieren." Umgerechnet rund 13,5 Meter fehlen zu Platz eins. Deshalb ist der Tournee-Gesamtsieg "erst einmal aus dem Blick" gerutscht. Zumal die führenden "Konkurrenten aus Polen auch nicht zum allerersten Mal da oben stehen", sagt Geiger.

Stoch für Horngacher "der perfekte Skispringer"

Das sieht auch der Bundestrainer so – und der muss es wissen. Schließlich hat er die Polen vor seinem Wechsel zum DSV betreut. "Kamil (Stoch, Anm. d. Red.) ist ein hundertprozentiger Sportler, er gibt alles und kann sich ärgern, wenn er nicht gewinnt. Er ist der perfekte Skispringer", sagt der Coach über den Führenden in der Tournee-Gesamtwertung.

Aber auch Geigers Vorsatz für Bischofshofen lautet: "Wieder die Sprünge zeigen, die ich leisten kann". Vielleicht wird es ja doch noch einmal spannend.