Vierschanzentournee: Geiger will die Konkurrenz noch ärgern

Das Warten auf den ersten deutschen Gesamtsieg bei der prestigeträchtigen Vierschanzentournee rund um den Jahreswechsel geht auch 21 Jahre nach Sven Hannawalds Triumph weiter. Der Oberstdorfer Geiger hat beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen als Zehnter alle Chancen auf einen Spitzenplatz verspielt. Trotzdem wollen die DSV-Adler bei der Tournee weiterhin für Aufsehen sorgen.

DSV-Springer: 32 Meter hinter Platz eins, zehn Meter bis zum Podest

Der Abstand auf den Spitzenreiter ist zur Halbzeit so groß wie seit neun Jahren nicht mehr: Der in der Gesamtwertung souverän führende Halvor Egner Granerud liegt umgerechnet ganze 32 Meter vor dem besten Deutschen Geiger. Das Podest mit dem Polen Piotr Zyla auf Platz drei ist auch schon zehn Meter entfernt. "Dieses Jahr bin ich aber weiter weg als in den Vorjahren", gab Geiger zu.

Verzweifelte Suche nach dem Erfolgsrezept

Das kann das deutsche Team nicht zufriedenstellen. "Wir sind definitiv zu weit weg", sagte der deutsche Skisprung-Bundestrainer Stefan Horngacher. Schlüssige Erklärungen, warum es auch 21 Jahre nach Hannawalds Grand Slam nicht zum großen Coup reicht, hatten zur Halbzeit der Tournee weder der Coach noch seine Springer. "Am Material liegt es nicht", sagte Horngacher.

DSV-Springer waren Titelsammler, der Coach ein Erfolgsgarant

Am Potenzial der Springer kann es auch nicht liegen. Schließlich haben Geiger und Co. außer dem Tourneesieg alles gewonnen, was es zu gewinnen gab: Karl Geiger war Skiflug-Weltmeister, Markus Eisenbichler holte sechsmal WM-Gold, Andreas Wellinger Olympiagold im Einzel und im Team.

Dazu holte der Deutsche Skiverband im April 2019 mit Horngacher einen der unbestritten weltbesten Trainer. Der Österreicher hatte zuvor den damals tief in der Krise steckenden Kamil Stoch aufgerichtet und ihn zweimal zum Tourneesieg geführt. Es bleibt als beim Rätselraten, warum es für die große Skisprung-Nation Deutschland nicht für das große Ziel reicht.

Weltcupleistungen versprachen keine Topplatzierungen

Angesichts der Vorleistungen im Weltcup waren die Platzierungen der DSV-Adel bei der Tournee aber eigentlich fast schon erwartbar. Geiger liegt im Vierschanzentournee-Ranking auf Rang fünf, Andreas Wellinger ist Sechster. Im Weltcup waren beide vor der Tournee mit den Plätzen sieben und 13 noch schlechter platziert. Dementsprechend bescheinigte der Bundestrainer seinen Adlern trotz der fehlenden Spitzenplätze angesichts der leichten Steigerung bei der Tournee: "Unsere Entwicklung ist sehr gut."

Horngacher: Sprung aufs "Podest möglich, alles andere utopisch"

Für Geiger und Wellinger geht es jetzt in Innsbruck am Dienstag (3.1.2023) mit der Qualifikation weiter, das Springen ist am 4. Januar. Den Abschluss bildet wie immer das Springen in Bischofshofen. Für die deutschen Springer geht es nur noch um die Trostpreise. "Ein dritter Gesamtplatz ist noch möglich, alles andere utopisch", erklärte Bundestrainer Horngacher.

Platz drei hatte Geiger in der Saison 2019/20 geschafft, 2020/21 lag er nach vier Springen auf Rang zwei. Bei Wellinger ist das noch länger her: Als Vizemeister schloss er die Tournee 2017/18 ab. Dabei war er in Innsbruck mir Platz drei auf das Podest gesprungen. Die Vorzeichen für Innsbruck stehen also gar nicht so schlecht. Wellinger könnte unterstreichen, dass er auf dem Weg zu alter Stärke ist.

Hoffnung auf Innsbrucker Bergiselschanze

Mit dabei ist auch der Siegsdorfer Markus Eisenbichler - obwohl der nach dem völlig misslungenen Auftaktspringen in Oberstdorf schon seinen Ausstieg aus der Tournee angedeutet hatte. Aber der Zweitplatzierte der Gesamtwertung des Jahres 2018/19 gibt dann doch nicht so leicht auf. Und auch bei Geiger ist der Bergisel durchaus in guter Erinnerung: 2019 wurde er dort Vizeweltmeister.

Geiger will Konkurrenz "einen vor den Latz geben"

Diesmal will der Oberstdorfer aber überhaupt nicht auf irgendwelche Gesamtstände blicken, sondern Granerud und den polnischen Gesamtzweiten Kubacki einfach nur auch einmal ärgern: "Das Ziel ist, dass wir denen mal einen vor den Latz geben. Dass wir zeigen, dass wie auch noch da sind. zu verlieren habe ich ja nix."