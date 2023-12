Vierschanzentournee: Geiger sieht DSV-Adler mit Sieg-Chancen

Karl Geiger freut sich auf den Auftakt der Vierschanzentournee. Los geht es am 28. Dezember in Oberstdorf. "Auf jeden Fall ist ein Heimspringen etwas Besonderes. Es gibt nicht viele. Da herrscht eine Mega-Stimmung und eine Mega-Atmosphäre. Für mich ist es das beste Springen", sagte Geiger am Rande der Sportlerehrung in Oberstdorf.

Trotz zweier Siege in dieser Saison gibt sich der 30-Jährige bescheiden: "Ich habe eigentlich geringe Erwartungen. Ich weiß, dass die Sprünge sehr gut sein können, aber die Konstanz ist noch nicht da. Ich versuche mir da keinen Druck zu machen", sagte der Oberstdorfer.

Deutscher Gesamtsieg? "Das Potential ist da"

Letzter deutscher Gesamtsieger ist noch immer Sven Hannawald, der 2001/02 sogar alle vier Springen gewann. Sin die Chancen für eine deutschen Triumph dieses Jahr gegeben? Dieses Saison haben die DSV-Adler durchweg überzeugt. So feierte Pius Paschke seinen ersten Weltcup-Erfolg, Andreas Wellinger liegt auf Platz des Gesamtweltcups - nur der Österreicher Stefan Kraft war bislang erfolgreicher.

"Die Chancen auf einen Gesamtsieg sind definitiv da. Wie haben ein starkes und breit aufgestelltes Team. Wenn das Momentum auf deiner Seite ist, ist für jeden etwas möglich - das Potential ist da", stellte Geiger fest.