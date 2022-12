Vierschanzentournee: Geiger Siebter in der Quali

133,5 Meter bei starkem Rückenwind reichten Granerud zum Gewinn der Qualifikation. Bei der mussten einige Favoriten um den Sprung unter die besten 50 bangen - so kam der Österreicher Stefan Kraft nur auf Rang 44 und trifft in der K.o-Runde am Donnerstag auf den besten deutschen Adler, Karl Geiger. Der Oberstdorfer sprang auf 129,5 Meter und belegte Platz sieben, einen Rang vor seinem Teamkameraden Andreas Wellinger (Ruhpolding/130,0 m).

Hinter Granerud belegte der im Gesamtweltcup führende Pole Dawid Kubacki mit 132,0 m Platz zwei in der Quali vor dem Slowenen Timi Zajc (133,5 m).

Horngacher: Näher dran an der Weltspitze

"Ich bin sehr zufrieden mit dem Tag. Ich hatte drei Sprünge auf gutem Niveau. Es ist alles recht eng beieinander bis auf die Zwei, die etwas weiter vorne liegen", sagte ein gut gelaunter Karl Geiger im ZDF.

Bundestrainer Stefan Horngacher war ebenfalls zufrieden: "Es haben sich alle qualifiziert. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und sind näher an die Weltspitze herangekommen. Es war ein guter Start für uns in die Vierschanzentournee."