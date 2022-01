Vierschanzentournee: Freund überrascht bei Quali in Innsbruck

In Innsbruck stand die Qualifikation für das dritte Springen der 70. Vierschanzentournee an - und alle DSV-Adler sind am Dienstag beim Springen auf der Bergisel-Schanze dabei. Der japanische Tournee-Gesamtführende Ryoyu Kobayashi holte sich mit einem starken Sprung auf 126,5 m den Quali-Sieg.

Sommer-Training in Innsbruck zahlt sich aus

Die Bergisel-Schanze wird gerne als "Schicksalsschanze" der Deutschen bezeichnet. Große Erfolge wurden dort gefeiert, aber oft mussten die Hoffnungen auf einen Tournee-Sieg nach dem Springen in Innsbruck begraben werden.

Dieses Jahr haben die deutschen Skispringer im Sommer Extra-Einheiten in Innsbruck absolviert. Severin Freund, der in der Quali mit 126 Metern einen sehr guten Sprung zeigte und als Sechster bester Deutscher wurde, sagte im Interview mit dem ZDF: "Das häufige Training im Sommer hat geholfen. Das ist schon eine eigene Schanze."

Geiger und Eisenbichler unter Top-Ten

Der Zweite im Neujahrsspringen Markus Eisenbichler sprang auf 119 Meter und wurde Achter. Der Siegsdorfer hatte im Training einen Traumsprung hingelegt und war dabei 139 Meter geflogen. "Markus hatte im Training einen Erste-Sahne-Sprung. Ich glaube, es war ein schöner Tag für ihn", sagte Bundestrainer Stefan Horngacher. Als Schanzenrekord zählt der Versuch aber nicht, weil es kein offizieller Wettkampfsprung war.

Karl Geiger hatte wieder Windpech - seine 119,5 Meter reichten für Platz zehn. "Der Tag war nicht so verkehrt. Der Sprung hätte besser sein können - alles in allem war es aber in Ordnung", sagte Geiger.

Bei Andreas Wellinger, der im Training gute Sprünge zeigte, ist nach seinem Satz auf 114 Metern noch Luft nach oben. "Morgen ist ein neuer Tag", sagte der Olympiasieger.

Stefan Leyhe zeigt in seinem Comeback-Jahr bereits recht beständige Leistungen. Diesmal landete er bei 119 Metern und beendete die Quali als Vierundzwanzigster. Ein Platz dahinter liegt Constantin Schmid (119 Meter). Pius Paschke qualifizierte sich mit 117,5 Meter als 50. noch gerade so für das Springen am Bergisel.

"Wir waren deutlich besser als letztes Jahr. Alle sind qualifiziert. Das ist zufriedenstellend. " Bundestrainer Stefan Horngacher