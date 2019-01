Vierschanzentournee: Eisenbichler will locker bleiben

Zweimal flog er in Garmisch-Partenkirchen weiter als der Japaner Ryoyu Kobayashi, doch auch auf der zweiten Tournee-Station reichte es für den Siegsdorfer knapp nicht zum Tagessieg. Natürlich habe er gehofft, "dass es reicht für den ersten Sieg in einem Weltcup." In der Gesamtwertung trennt Eisenbichler zur Tournee-Halbzeit von Kobayashi gerade einmal ein guter Meter.

Eisenbichler genießt den Erfolg

Eisenbichler ist der Mann der Stunde und genießt seinen Erfolg. Denn auch für ihn völlig überraschend, ist er nach den ersten beiden Stationen Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen Zweiter in der Tounee-Wertung hinter dem Japaner. Damit hat er durchaus Chancen, die Vierschanzentournee sogar zu gewinnen.

An den Gesamtsieg denken will er allerdings nicht, wenn er sich am Ruhetag von seinen Physiotherapeuten durchkneten lässt. "Natürlich ist viel drin, aber ich muss ehrlich sagen, ich schaue nicht auf die Gesamtwertung. Ich konzentriere mich jetzt wirklich auf Innsbruck." Dabei hat der 27-Jährige auch seine körperliche Verfassung im Auge. Wichtig ist, "das ich entspannt bleibe, locker bleibe." Eisenbichler glaubt, dass er sonst nicht viel beeinflussen kann. "Ich kann einfach nur mein Zeug machen, meine Sprünge runterziehen und hoffen, dass er (Ryoyu Kobayashi Anm.d.Red.) vielleicht mal einen Fehler macht oder dass ich einfach besser bin. Und dann am Schluss, schau mer mal."

Halbzeit mit gemischten Gefühlen

Die Nummer eins im deutschen Team will also locker bleiben. Das gelingt derzeit nicht allen DSV-Adlern. Neben Eisenbichler sind noch Stefan Leyhe und Karl Geiger auf den Plätzen neun und zwölf in der Gesamtwertung voll im Soll. Dann kommt aber schon der Bruch im Team des Deutschen Skiverbands (DSV). Ex-Weltmeister Severin Freund hinkt nach zwei Kreuzbandrissen seiner Form hinterher und wird die Tournee nicht zu Ende springen. "Es war eine schlechte Leistung. Ich bin momentan nicht in der Form“, sagte der 30-Jährige, der jetzt im zweitklassigen Continental Cup antreten wird. Er werde "versuchen, im Continental Cup an den richtigen Schrauben zu drehen", so Freund.

Auch Olympiasieger Andreas Wellinger ist auf Platz 38 Lichtjahre von seinen eigenen Erwartungen entfernt. Vielleicht hilft ihm der Ruhetag, den Kopf frei zu kriegen und den Reset-Button zu drücken, um dann in Innsbruck wieder durchzustarten. Die Gefühlswelt im deutschen Team könnte zur Halbzeit der Vierschanzentournee nicht unterschiedlicher sein.

Nach einem Ruhetag geht es am Donnerstag (14.00 Uhr/ARD ) mit der Qualifikation am Bergisel in Innsbruck weiter.