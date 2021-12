Vierschanzentournee: Eisenbichler gewinnt Qualifikation

Bei der Qualifikation für das zweite Springen der Vierschanzentournee gingen am Freitag (31.12.21) 77 Athleten bei Sonnenschein und frühlingshaften Temperaturen am Gudiberg über den Schanzentisch. Nach dem Regenwettkampf in Oberstdorf waren es dieses Mal ideale Bedingungen für Markus Eisenbichler. "Es gibt immer etwas zu meckern. es ist nie perfekt", sagte er trotz des Erfolges im ARD-Interview. "Es fühlt sich noch nicht ganz so sicher an, aber es wird immer besser", ergänzte er strahlend im ZDF.

Geiger fühlt sich gut aufgestellt

Mit seinem Flug auf 137 Metern verwies er den tourneeführenden Ryoyu Kobayashi (134m) auf Rang zwei. Karl Geiger (SC Oberstdorf) wurde mit 135,5 Metern Dritter. "Zählen tut es morgen. Aber wir sind gut aufgestellt, auch Teammäßig", fasste Geiger die Qualifikation für die ARD zusammen. "Wir können da schon optimistisch ins neue Jahr schaun." Die Voraussetzung für das Duell um die Spitzenposition könnte nicht besser sein: Geiger liegt umgerechnet nur rund 3,4 Meter hinter dem japanischen Spitzenreiter. Teamkollege Eisenbichler liegt schon weiter zurück.

Für Chef-Trainer Stefan Horngacher war es jedenfalls ein "super Abschluss vom alten Jahr." Neun deutsche Ski-Adler sind im zweiten Wettbewerb der Tournee dabei, nachdem sich auch zwei Springer aus der nationalen Gruppe durchsetzen konnten.