Vierschanzentournee: Eisenbichler Gesamtzweiter hinter Kobayashi

Er hat alle vier Springen bei der Vierschanzentournee gewonnen, das gelang vor ihm nur Sven Hannawald und dem Polen Kamil Stoch. Der Japaner Ryoyu Kobayshi hat einmal mehr gezeigt, dass er zu den besten gehört. Nach seinen Siegen in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen und Innsbruck gewann der 22-Jährige mit Sprüngen auf 135 und 137,5 Metern auch in Bischofshofen. Markus Eisenbichler, der nach dem ersten Durchgang mit 137 Metern in Führung gelegen hatte, zeigte bei seinem zweiten Sprung Nerven und rutschte nach einem 131,5-Meter-Sprung auf den fünften Platz ab. Aber Platz zwei in der Tournee-Wertung war dem Siegsdorfer nicht zu nehmen.