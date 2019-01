vor etwa einer Stunde

Vierschanzentournee: Dritte Chance für Eisenbichler

Das Duell um Platz eins geht weiter. In der Qualifikation für Innsbruck lief es für Markus Eisenbichler nicht so gut. Halb so wild meint der 27-Jährige. Tournee-Spitzenreiter Ryoyu Kobayashi zeigte sich allerdings weiter in bestechender Form.