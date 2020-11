30.11.2020, 10:16 Uhr

Vierschanzentournee auch in Oberstdorf vor leeren Rängen

Auch der Auftakt der Vierschanzentournee am 29. Dezember in Oberstdorf findet vor leeren Rängen statt, das gaben die Ausrichter jetzt bekannt. Damit bleiben erstmals in der 68-jährigen Geschichte der Traditionsveranstaltung sämtliche Stadien leer.