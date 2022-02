Viererbob: Friedrich holt historisches Gold vor Lochner

16 Medaillen im Eiskanal

Das deutsche Olympia-Team holte in der Goldrinne in Yanqing letztlich 16 von 27 möglichen Medaillen - eine einmalige Bilanz. In neun von zehn Rennen gewann Deutschland Gold, zwei Drittel aller deutschen Olympiasiege in China stammen von Schlittensportlern. Einzig im Monobob-Rennen der Frauen waren die deutschen Farben nicht auf dem Podest vertreten.

Für die Bobfahrer steht nun noch die Reise zur Schlussfeier in Peking auf dem Plan - und für Thorsten Margis ein weiterer besonderer olympischer Moment. Der Anschieber darf wie sein Chef Friedrich bei der Eröffnung die deutsche Fahne tragen.