Bayern-Torjäger Lewandowski kehrt verletzt aus London zurück

Humpelnd und mit unglücklicher Miene kam Lewandowski am Mittwoch mit der Mannschaft am Münchner Flughafen an: Wie der FC Bayern mitteilte, hatte sich der 31-jährige Pole beim klaren 3:0-Erfolg im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Chelsea am Dienstag einen Anbruch der Schienbeinkante am linken Kniegelenk zugezogen. Lewandowski, der die Torjägerliste der Königsklasse mit elf Treffern souverän anführt, müsse zunächst mit einer zehntägigen Gipsruhigstellung rechnen, teilten die Bayern mit. Danach beginne das Aufbautraining.

Pokal-Viertelfinale ohne Lewandowski

Stimmt die Ausfallprognose von Bayern-Arzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt, wird Lewandowski neben dem DFB-Pokalviertelfinale bei Schalke 04 am kommenden Dienstag und dem Rückspiel gegen die Londoner am 18. März auch mindestens die nächsten drei Ligaspiele (bei der TSG Hoffenheim, gegen den FC Augsburg, bei Union Berlin) verpassen.

Torjäger in der Form seines Lebens

Lewandowski hat in dieser Saison in 33 Pflichtspielen 39 Tore für den FC Bayern erzielt, in der Bundesliga traf er in 23 Spielen 25 Mal und führt damit die Torjägerliste an. Auch in London traf er einmal selbst und bereitete beide Treffer seines Teamkollegen Serge Gnabry vor. In der Winterpause hatte sich Lewandowski einer Leisten-Operation unterzogen, bei der alles nach Plan abgelaufen war. Zuletzt hatten die Bayern-Bosse immer wieder betont, dass der Stürmer in der Form seines Lebens sei und für den Rekordmeister unersetzbar.