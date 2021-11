Vier weitere Bayern-Profis um Gnabry und Musiala in Quarantäne

Die Maßnahmen hätten "in Absprache mit den zuständigen Gesundheitsbehörden" stattgefunden, das teilten die Münchner zwei Tage vor dem Spiel in der Champions League bei Dynamo Kiew am Dienstag (18.45 Uhr) mit.

Hintergrund der Entscheidung: Die betroffenen Spieler "hatten Kontakt zu einer Person im unmittelbaren Umfeld der Mannschaft des FC Bayern, die positiv auf das Coronavirus getestet worden ist", hieß es in einer Mitteilung. Laut Informationen von BR24 Sport dürfte es sich bei dem Corona-Positiven um ein Mitglied aus dem "Staff" handeln, der Trainer Julian Nagelsmann unterstützt.

Quarantäne-Fälle beim FC Bayern häufen sich

Kimmich befindet sich derzeit ebenfalls in Quarantäne. Der 26-Jährige hatte bereits am Freitag die Liga-Niederlage im Derby beim FC Augsburg (1:2) als ungeimpfte Kontaktperson eines Corona-Infizierten verpasst. Zuletzt hatten sich Kimmich, Gnabry, Musiala und Choupo-Moting als Kontaktpersonen des positiv getesteten Niklas Süle bereits schon einmal in Quarantäne begeben müssen.

FC Bayern streicht ungeimpften Spielern um Kimmich das Gehalt

Laut BR-Informationen hat der FC Bayern München seinen ungeimpften Profis um den Nationalspieler Kimmich mittlerweile teilweise das Gehalt gestrichen. Dazu äußerte sich der Verein noch nicht.