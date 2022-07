Vier unterfränkische Teams in Regionalliga-Saison gestartet

Mit einem 1:3 endete am Samstag das Heimspiel vom TSV Aubstadt gegen die zweite Mannschaft des 1. FC Nürnberg. Die Grabfelder konnten in der ersten Halbzeit zwar die 0:1-Führung der Nürnberger noch ausgleichen, die Mittelfranken setzten sich aber dann am Ende mit zwei weiteren Treffern im ersten Punkspiel der Saison durch.

Kickers kommen über Unentschieden nicht hinaus

Schon am Freitagabend sind die Würzburger Kickers mit einem 1:1-Unentschieden gegen Aufsteiger SpVgg Hankofen-Hailing in die neue Saison gestartet. Der Absteiger aus der Dritten Liga gilt als Favorit auf den sofortigen Wiederaufstieg. Beide Tore fielen in der zweiten Halbzeit. Der Aufsteiger aus Niederbayern konnte das Führungstor der Unterfranken noch egalisieren und den Ausgleich bis zum Abpfiff halten.

Schnüdel gewinnen auswärts in Rain/Lech

Erfolgreich waren dagegen die Schnüdel. Der FC 05 Schweinfurt konnten am Freitag mit 0:3 beim TSV Rain/Lech gewinnen. Dort hatten sich die Unterfranken in den vergangenen Jahren traditionell schwer getan. 2:0 hatten die Schweinfurter bereits zur Halbzeit geführt, nach dem Wiederanpfiff sorgte der Schweinfurter Stürmer Adam Jabiri mit dem 0:3 dann für die endgültige Entscheidung. Mit dem Auswärtssieg gelang den Schweinfurtern der ersehnte gute Auftakt in die neue Saison.

Viktoria holt Auswärtssieg in Illertissen

Das vierte Spiel mit unterfränkischer Beteiligung lief am Freitagabend im Vöhlin-Stadion in Illertissen. Zu Gast war die Mannschaft von Viktoria Aschaffenburg, die das Spiel mit 1:2 für sich entscheiden konnte. Alle drei Treffer fielen bereits in der ersten Halbzeit. Der FV Illertissen konnte die 0:2-Führung der Aschaffenburger nicht mehr einholen und nur noch auf 1:2 verkürzen.