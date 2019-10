Vier Tore in Tottenham: Serge Gnabry steigert seinen Marktwert

Ohne das 6:2 durch Lewandowski wäre es ein klassischer Hattrick geworden. Gnabry war aber auch so in aller Munde. Zwar hob ihn Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge bei seiner Bankettrede nach dem Spiel nicht namentlich hervor. Er dürfte aber vor allem an Gnabry gedacht haben, als er schwärmte: "Wir haben Geschichte geschrieben. Das war unglaublich, was wir heute erlebt haben."

"Tolles Stadion, tolles Spiel, ein toller Tag. Ein historischer Tag für Bayern München!" Karl-Heinz Rummenigge