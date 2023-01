Vier, Sechs, Zehn – Diese Zahlen beschäftigen den FC Augsburg

Mittelfristig "Top 10" der Bundesliga

Mittelfristig will sich der FCA aber in den "Top 10" der Bundesliga etablieren. Das verkündete Geschäftsführer Michael Ströll den Fans und Sponsoren beim Neujahrsempfang im Kurhaus. Der Klub weicht mit dieser Zielsetzung deutlich vom langjährigen Manta "Klassenerhalt" ab. Eine Neuausrichtung, die Trainer Enrico Maaßen komplett unterstützt: "Absolut. Man braucht eine Vision, man will vorankommen, man will nicht auf der Stelle stehen. Trotzdem ist es wichtig, erst mal die Hausaufgaben zu machen. Die Hausaufgabe ist, dass wir die Mannschaft stabil bekommen, dass wir viele Punkte sammeln, dass wir den Klassenerhalt schaffen – dann muss es das Ziel sein, den nächsten Step zu gehen und das ist dann sicherlich dieser.“

Zunächst steht dem FC Augsburg aber ein harter Abstiegskampf bevor. Und da soll besonders Neuzugang Kelvin Yeboah helfen. Der 22-Jährige ist der Neffe des einstigen Bundesliga-Torjägers Tony Yeboah und für Manager Stefan Reuter der große Hoffnungsträger: "Er hat als Neffe von Tony Yeboah natürlich gute Gene. Und wenn er annähernd so erfolgreich in der Bundesliga spielt wie sein Onkel, dann können wir alle glücklich sein, dass wir ihn in Augsburg sehen.“ Tony Yeboah bestritt in den 1990er Jahren über 200 Bundesligaspiele für Frankfurt und den Hamburger SV und erzielte fast 100 Tore. Dem FCA würde zum Klassenerhalt sicher ein Bruchteil davon genügen.