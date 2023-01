Viel Potenzial: Emma Aicher bald auf dem Weltcup-Stockerl?

Aicher mit Top-Ergebnis in Flachau

Beim Slalom in Flachau zeigte Aicher mit dem besten Weltcup-Ergebnis ihrer Karriere, dass es nicht mehr weit bis an die Spitze ist. Sie wurde starke Neunte. Für den DSV ist die junge Athletin nun die Hoffnungsträgerin.

Dabei startet Aicher, die im schwedischen Sundsvall geboren wurde und auch schon für Schweden antrat, erst seit der Saison 2020/21 für Deutschland. Aichers Mutter ist Schwedin, ihr Vater Deutscher. Daher war ein Nationenwechsel, den sie durch die besseren Trainingsbedingungen und größeren Ambitionen erklärte, möglich.

Nun steht die Junioren-WM am Arlberg an. Emma Aicher gilt als Favoritin. "Wenn sie bis Sonntag drei Goldmedaillen hat, komme ich noch mal vom Heimweg aus Cortina rum, um zum feiern", sagte Weidle, die am Wochenende in der Abfahrt in Cortina d'Ampezzo an den Start geht. "Sie kann im Prinzip in jeder Disziplin gewinnen. Es liegt an ihr, wie sie es umsetzt."

Den Hype um ihre Person lässt Aicher aber nicht an sich ran. "Ich denke nicht so viel darüber nach. Ich fahre einfach."