"Viel Palaver" - Nagelsmann sehnt vor Bremen WM-Pause herbei

Keine Not im Angriff: Müller bekommt noch Ruhe vor der WM

Genug Selbstvertrauen habe sein Team, auch wenn Thomas Müller, Josip Stanisic und Mathijs de Ligt auch am Dienstag ausfallen. Bei Müller sei es so, dass er zwar "auf dem Weg der Besserung" sei. "Aber wir könnten ihn frühestens am Freitag fürs Spiel auf Schalke testen - das ist mir ehrlich gesagt etwas zu früh. Ich würde ihm gerne die Ruhe noch geben vor der WM."

Ihm sei das Risiko zu groß, den Nationalspieler zu früh zu bringen und möglicherweise die schnelle komplette Genesung zu gefährden, zumal er offensiv eine "gute Auswahl" habe: "Da muss er nicht über den Schmerz rübergehen und ins Risiko gehen." Manuel Neuer habe die Belastung beim Spiel in Berlin gut vertragen. Er habe zwar ein bisschen was gemerkt an der Schulter, aber Neuer wird gegen Bremen im Tor stehen.

WM-Pause: "Bin auch ganz froh"

Stanisic (Mandelentzündung) und Müller werden wohl auch am Wochenende nicht mit nach Schalke fahren. Bei de Ligt sei in Gelsenkirchen dagegen eine Rückkehr in den Kader möglich.

Die dann anstehende WM-Pause sieht Nagelsmann zweischneidig: "Ergebnistechnisch kommt Pause für uns nicht zum rechten Zeitpunkt, weil wir gerade gut in Schwung und im Flow sind. Andererseits war es schon viel zuletzt." Bis zu sechs Pressekonferenzen pro Woche, das hieße "viel Palaver": "Ich bin auch ganz froh, wenn ich mal nicht ständig über Fußball sprechen muss."