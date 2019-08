Videobeweis: Schiedsrichter räumen Fehler nach Kimmich-Tritt ein

Im Supercup am vergangenen Wochenende - der FC Bayern München verlor 0:2 bei Borussia Dortmund - sorgte eine Szene in der 76. Spielminute für Aufregung. Bayerns Kimmich war außerhalb des Spielfelds in einer Spieluntebrechung DortmundsJaden Sancho auf das Sprunggelenk getreten.

Schiedsrichter Daniel Siebert und der Videoassistent in Köln waren in Kontakt. Aber ohne die Szene selbst noch einmal zu sichten verwarnte Siebert Kimmich mit der Gelben Karte. "Wer einem Gegenspieler in einer Spielunterbrechung so auf den Fuß tritt, muss regeltechnisch eine Rote Karte bekommen", erklärte Lutz Fröhlich, Schiedsrichter-Chef des Deutschen Fußball-Bunds, am Montag (05.08.19) am Rahmen eines Workshops in Köln. Fröhlich räumte aber auch ein, dass auch der Dortmunder Sancho zumindest mit einer Gelben Karte hätte verwarnt werden müssen.

Videobeweis-Projektleiter: "Fehler im formalen Ablaufprozess"

Jochen Drees, Leiter des Videobeweis-Projekts beim DFB, erklärte zudem, dass der Ablauf und die Abstimmung zwischen Schiedsrichter auf dem Feld und Video-Assistent alles andere als ideal waren. "Video-Assistent Robert Schröder ist im formalen Ablaufprozess ein Fehler unterlaufen. Er hätte Schiedsrichter Daniel Siebert zu einer eigenen Bewertung in die Review-Area schicken müssen, da dieser auf dem Platz keine klare Wahrnehmung von der Szene hatte", erklärte Drees: "Stattdessen hat er mit seinem Team im Video-Keller die Situation fälschlicherweise selbst mit einer Gelben Karte bewertet."