Videobeweis: Lewandowski-Elfer entscheidet bayerisches Derby

Augsburg mit guten Chancen in Halbzeit eins

In der Zwischenzeit sahen die 75.000 Zuschauer in der Allianz Arena wenig Torraumszenen, viele lange Bälle und gravierende Probleme im Münchner Spielaufbau. Das 0:0 zur Pause, es war keines der spannenderen Sorte. Die Gäste aus Augsburg hatten die besten Möglichkeit der ersten 45 Minuten.

Da war Ruben Vargas, der nach einem haarsträubenden Fehlpass von Dayot Upamecano wenige Meter vor dem Strafraum an den Ball kam, doch gegen den aufmerksamen Benjamin Pavard vertändelte (4.). Wenig später brachte ein kurzer, fester Pass von Upamecano seinen Abwehrkollegen Tanguy Nianzou in Bedrängnis, dessen Rückspiel auf Manuel Neuer zu kurz geriert. So musste Upamecano in letzter Sekunde mit einem gewagten Tackling im Strafraum vor dem einschussbereiten André Hahn klären (13.).

"Es war in der ersten Halbzeit ein bisschen zäh." Manuel Neuer im BR-Interview

In der 24. Minute blockte Omar Richards einen Schuss von Daniel Caligiuri, der Neuer wohl auf dem falschen Fuß erwischt hätte. Gerade im Mittelfeld dominierte der FCA das Spiel gegen die Münchner. Besonders der beim FCB ausgebildete Niklas Dorsch ragte mit gutem Zweikampfverhalten und ruhigem Spielaufbau heraus.

Musiala und Davies beleben Bayern-Spiel

Auch die zweite Halbzeit begann mit einem gefährlichen Lewandwoski-Kopfball, diesmal nach Flanke von Benjamin Pavard. Gikiewicz lenkte den Ball mit einer schönen Parade an den Pfosten. Mit den Hereinnahmen von Jamal Musiala, Alphonso Davies und Marcel Sabitzer wurde Bayern stärker, übernahm zusehends die Kontrolle der Partie und wurde offensiv kreativer. Ein satter Fernschuss von Kimmich, der Gikiewicz durchaus vor Probleme stellte, untermauerte diese Drangphase der Gastgeber (62.).

Elfmeter nach Videobeweis

Weil die Angriffe der Münchner dennoch weder Durchschlagskraft entwickelten, noch sonderlich zielgerichtet waren, schien alles auf ein torloses Unentschieden herauszulaufen - bis Lewandowski in der 80. Minute erneut im Strafraum hochstieg. Sein Kopfball landete zwar nicht im Netz, dafür aber am ausgefahrenen Arm von Reece Oxford.

Nach Eingriff des Video-Referees entschied Patrick Ittrich zu Recht auf Strafstoß. So kam es kurz vor Schluss noch einmal zu dem Duell der beiden Nationalmannschaftskollegen. Lewandowski lief langsam an, schaute, schickte Gikiewiczs ins linke Eck und verwandelte ins rechte.

Entscheidende Spiele für FCB und FCA

Weil Bayern die vielen Konterchancen, die sich im Anschluss boten, nicht nutzte, blieb es beim 1:0. Der teilweise blutleere und wenig kreative Auftritt macht nur bedingt Hoffnung für das Rückspiel im Champions-League-Viertelfinale gegen Villarreal (Dienstag, ab 21 Uhr bei BR24 Sport in der Radio-Livereportage).

"Es war in der ersten Halbzeit ein bisschen zäh. Aber wir sind gut aus der Kabine gekommen", sagte Manuel Neuer im Interview mit BR-Sportreporter Christoph Nahr. "Wir haben verdient gewonnen, haben die besseren Chancen gehabt. Klar, ist ein knappes 1:0 - aber mit dem Ergebnis ist man in der Champions League in der Verlängerung."

"Umso besser, dass dann so ein Spiel gewonnen wird"

Auch Leon Goretzka sah ein Spiel mit zwei unterschiedlichen Hälften: "Erste Halbzeit haben wir uns ziemlich schwer gefallen. Da hat auch Intensität gefehlt. Besser waren dann die ersten 20 Minuten der zweiten Halbzeit und die letzten zehn. Mit diesen Phasen sind wir auch zufrieden", sagte der Nationalspieler und lobte die Gäste: "Das war kein angenehmer Gegner. Umso besser, dass dann so ein Spiel gewonnen wird."

"Extrem bitter" - Dorsch nach der Niederlage

Auf Augsburger Seite tat man sich zwar mit der Analyse leichter, doch umso schwerer, das Resultat zu akzeptieren: "Es ist extrem bitter. Wir haben hier ein super Spiel abgeliefert, haben kaum Großchancen zugelassen und kriegen dann durch einen Elfmeter ein Tor", sagte Dorsch im BR-Interview und fügte an, dass der Pfiff berechtigt war. Der Mittelfeldspieler sah vor allen Dingen den Fehler in der eigenen Chancenverwertung: "Wir laufen zwei-, dreimal auf das Tor zu und verpassen den Abschluss. Solche Chancen kriegst du beim FC Bayern nicht oft - und wenn du die nicht nutzt, dann sieht man, was passiert."

"Es war ein super Auswärtsspiel. Wir hätten etwas verdient gehabt", sagte FCA-Trainer Markus Weinzierl, räumte aber zur Elfmeterszene nach dem Handspiel von Reece Oxford ein: "Den kann er schon geben." Für ihn und seine Mannschaft stehen nicht minder bedeutende Spiele an. Am kommenden Samstag empfängt der FCA Hertha BSC zum Abstiegsduell, bevor es zum VfL Bochum geht.