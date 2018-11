Videobeweis: Gerechtigkeit? Ein großes Wort

Auslegungssache oder klare Fehlentscheidung?

So wurde der frühere FIFA-Schiedsrichter Wolfgang Stark gleich zu Beginn der neuen Saison als Videoschiedsrichter abgezogen, weil er sich bei der Partie VfL Wolfsburg - Schalke 04 (2:1) zu häufig und zu schnell einmischte. Die DFB-Vorgabe lautet, nur dann ins Spielgeschehen einzugreifen, wenn eine klare Fehlentscheidung vorliegt. Im Falle von Starks umstrittenem Eingreifen mit einer nachträglich verhängten Roten Karte gegen den Schalker Spieler Matija Nastasic und einer von ihm zurückgenommenen Roten Karte gegen Wolfsburgs Wout Weghorst lag eine solche eindeutige Fehlentscheidung des Schiedsrichters auf dem Platz nicht vor. In beiden Fällen hätte man so oder so entscheiden können - Auslegungssache eben.