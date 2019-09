Videobeweis: FCA-Boss Hofmann fordert Änderungen

Grundsätzlich sei er zwar für den Videobeweis, der nun seit über einem Jahr in der Bundesliga und ab dieser Saison auch in der 2. Bundesliga angewandt wird, sagte Hofmann. Bei der Umsetzung forderte er aber drei Änderungen.

So wie es gehandhabt wird, werde einem "in vielen Fällen der Spaß am Fußball" genommen, wenn minutenlang gewartet wird, bis eine Entscheidung falle. "Wieso", fragte der 51-Jährige an die Adresse der Verantwortlichen, "macht man es nicht einfach vernünftig und gut?"