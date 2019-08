VfB Eichstätt verliert Pokal-Premiere mit 1:5 gegen Berlin

Zehn Minuten hielt sich der VfB Eichstätt in der im Stadion des FC Ingolstadt ausgetragenen Pokalpartie gegen die Hertha wirklich wacker. Der Außenseiter konnte sogar das erste Ausrufezeichen setzen, als Jakob Zitzelsberger nach zu kurzen einer Kopfballabwehr von Niklas Stark volley abzog (7.) und der Ball nur knapp am Kasten der Berliner vorbeizischte. Dann aber übernahm der Bundesligist das Kommando. Vladimir Darida (11.) und Vedad Ibisevic (12.) brachten die Hauptstädter mit einem Doppelschlag in Führung. Eine Kopfballstafette durch die zögernd agierende Eichstädter Abwehr führte zum 3:0, die Ibisevic mit seinem zweiten Treffer (31.) abschloss. Daraufhin zog sich der Regionalligist sehr tief in die eigene Hälfte zurück.

Doppelwechsel bringt den Ehrentreffer, Hertha schlägt zurück

Kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit versuchte es Trainer Markus Mattes (46.) mit einem Doppelwechsel. Niklas Reutelhuber kam für Lucas Schraufstetter. Julian Kügel ersetzte Atdheon Lushi – und der neue Mann erzielte gleich per Kopf (51.) den Anschlusstreffer zum 1:3. Kurz zuvor hatte der Ball zwar auch im Kasten der Eichstätter gezappelt, wurde jedoch nicht gegeben, weil die Kugel von Marko Grujics Arm (50.) abgelenkt wurde.