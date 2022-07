Vettels Rücktritt: "Das muss er sich nicht mehr antun"

Sebastian Vettel wird seine Karriere zum Ende der Saison beenden. Der viermalige Weltmeister will mehr Zeit mit seiner Familie verbringen - und nutzte seinen nahenden Abschied für einen entsprechenden Appell. Der BR-Sportreporter Andreas Troll hat Vettels Rücktritt analysiert und bestätigt die Aussagen.

Vettels Rücktritt, war das absehbar?

"Seit Beginn dieser Saison war das für uns immer so ein Thema", sagt Troll. Man spreche von einem viermaligen Weltmeister, einem Ausnahmesportler. Da ginge es ums Gewinnen. Vettels Auto habe ihm aber dafür nie die Möglichkeit gegeben. Deshalb lautete die Frage schon einige Zeit: "Wie lange muss er sich das noch antun?"

Was war der Hauptgrund?

Troll hat bei mehreren Rennen beobachtet, dass Vettel dort immer wieder von seiner Familie umgeben war. Deshalb glaubt er in der Tat, dass der scheidende Rennfahrer jetzt mehr mit seiner Familie verbringen will und deshalb aufgehört hat.

Meinungsstarke Fahrer - Wie viele gibt es da noch?

Da gibt es laut dem BR-Sportreporter in der Tat wenige. Da ist einerseits Lewis Hamilton, der auch sehr reflektierend ist und sich beispielsweise aktiv gegen Rassismus einsetzt. Ansonsten gebe es aber sehr viele junge Rennfahrer. Von denen könne "man die Meinungsstärke gar nicht erwarten", sagt Troll.

Was macht Sebastian Vettel in der Zukunft?

Diese Frage ist für Troll schwer zu beantworten. "Er wird kein Fernsehexperte werden und er wird nicht in irgendwelchen anderen Rennserien auftreten", meint der BR-Sportreporter. Aber mit seinen 35 Jahren liege Vettel "alles offen".

Mick Schumacher - Verliert er seinen Mentor?

Die beiden werden laut Troll bestimmt in Kontakt bleiben. Doch in der Formel 1 müsse jetzt "der Mick die deutschen Fahnen hochhalten". So, wie es Vettel in seiner aktiven Zeit getan hat.