Vettel nach Boxen-Chaos Vierter - Verstappen siegt in Österreich

Verstappen raste am Sonntag nach einem Herzschlagfinale in Spielberg zum Sieg vor Charles Leclerc im Ferrari und Valtteri Bottas im Mercedes. Allerdings muss der 21-Jährige noch um seinen Sieg bangen. Nach seinem umstrittenen Überholmanöver gegen den bis dahin führenden Leclerc kurz vor dem Ende des Rennens leiteten die Stewards eine Untersuchung des Vorfalls ein. "Ich lasse jetzt die Rennkommissare entscheiden", sagte Leclerc: "Er hat mich ein wenig rausgepusht." Verstappens Antwort war ebenso kurz wie lapidar: "That's racing."

Vettel mit Boxen-Panne

Sebastian Vettel dagegen haderte mit Technik-Problemen, einem Startplatz im Mittelfeld und einer schläfrigen Boxencrew - beim ersten Stopp lagen die Reifen noch nicht bereit, so verlor der Deutsche wertvolle Sekunden. Nach Scuderia-Angaben gab es ein Problem mit dem Funk bei den Mechanikern, weshalb sie die Ansage nicht hörten. Vettel fuhr mit einer starken Aufholjagd aber immerhin von Platz neun auf vier vor.

Hamilton auf Platz fünf

Weltmeister Lewis Hamilton im Mercedes, der sich zuvor alle Siege dieser Saison mit Bottas aufgeteilt hatte, wurde Fünfter. Nico Hülkenberg landete im Renault auf dem 13. Platz. Im WM-Klassement führt Hamilton (197 Punkte) weiter souverän vor Bottas (166) und Verstappen (126). Vettel (123) fiel auf den vierten Gesamtrang zurück.