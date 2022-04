Verzweifelt gesucht: Ehrenamtliche Vorstände im Sportverein

Auf dem Fußballplatz hören alle auf sein Kommando. Peter Albrecht ist Trainer einer Mädchen-Fußballmannschaft bei der SpVgg Zabo Eintracht Nürnberg. Und seit September vergangenen Jahres auch 1. Vorstand des 500 Mitglieder starken Vereins. Ein Job, den er eigentlich gar nicht wollte. Wegen seiner Enkelkinder, die seit Jahren im Verein trainieren, hat er sich der zeitintensiven Aufgabe trotzdem angenommen.

Lange Suche nach einem Vorstands-Nachfolger

Weil Peter Albrecht den Verein nicht hängen lassen wollte, trat der 62-Jährige im Herbst 2021 als einziger Kandidat bei der Mitgliederversammlung an – und wurde prompt zum 1. Vorstand gewählt.

Besonders Gerhard Danzl, der das Ehrenamt altersbedingt abgeben wollte, ist froh, mit Peter Albrecht endlich einen Nachfolger gefunden zu haben. Anderthalb Jahre waren sie auf der Suche, erzählt der 73-Jährige: "Wir haben verschiedene Leute angesprochen. Die haben gesagt: Nein, nein, das kommt überhaupt nicht infrage. Erster Vorstand, niemals." Selbst als Danzl anbot, weiterhin den 2. Vorstand zu machen, fand sich niemand. Deshalb sei er überglücklich gewesen, als Peter Albrecht schließlich sagte, er würde es probieren.

Zeitfaktor ist großes Problem beim Ehrenamt

Das Beispiel aus Nürnberg ist kein Einzelfall. Das Problem mit der Übernahme von Vorstandsämtern ist dem Bayerischen Landes-Sportverband (BLSV) hinlänglich bekannt. Die Situation sei noch nicht dramatisch, dennoch seien immer weniger Menschen dazu bereit, sich in Vorstandspositionen wählen zu lassen, sagt BLSV-Präsident Jörg Ammon: "Das liegt auf der einen Seite natürlich an der Flexibilisierung der Arbeitswelt." Die Menschen hätten weniger Zeit. Und die müsse man eben investieren, weiß auch Peter Albrecht: "Teilweise telefoniere ich mit meinen Vorständen am Abend zwei Stunden. Bis dann meine Frau kommt und fragt, wann ich endlich aufhören möchte." Auch untertags bekommt er ständig Mails und Sprachnachrichten, die er alle schnellstmöglich beantworten soll. Ob die anstehende Kanalsanierung oder der geplante Umbau einer Hütte zum Verkaufsstand auf dem Vereinsgelände, zu tun gibt es eigentlich immer etwas, sagt Peter Albrecht.

Herausforderungen im Sportverein komplexer geworden

Finanz-, Personal- und Terminplanung – der Vorstand muss ein Alleskönner sein, so die Erwartungshaltung bei vielen. Und genau das ist laut BLSV ein weiterer Grund für das zurückgehende Interesse am ehrenamtlichen Vorstandsposten. Die Herausforderungen in den verschiedenen Bereichen seien komplexer geworden, erzählt Jörg Ammon. Deshalb versucht der BLSV die bayerischen Sportvereine so gut es geht zu unterstützen, zum Beispiel mit einem Rechts- und Steuerservice. Außerdem bietet der Verband verschiedene Fortbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen für das Vereinsmanagement an.

Ehrenamtsbeauftragte: "Ehrenamt schmackhaft machen"

Mit einer Ehrenamtlichen-Quote von 13,5 Prozent stehe der Sport im Vergleich zu anderen Bereichen aber immer noch gut da, sagt die Ehrenamtsbeauftragte der Bayerischen Staatsregierung Eva Gottstein. Wenngleich es auch hier an jungem Nachwuchs hapert. Das Bundesinstitut für Sportwissenschaft hat vor einigen Jahren im Sportentwicklungsbericht für Deutschland die Struktur in Sportvereinen untersucht und dabei herausgefunden, dass die Altersgruppe der 41- bis 60-Jährigen in allen Vorstandspositionen anteilig am stärksten vertreten ist.

Junge Leute in die Vorstände

Man müsse das Ehrenamt auch gerade Jugendlichen schmackhaft machen, so Eva Gottstein. Es gehe um eine langfristige Bindung. Gerade junge Menschen hätten Angst vor der Verantwortung. Das "wäre eine Verantwortung des Freistaats, hier noch mehr zu helfen und die Leute im Vorstand an die Hand zu nehmen und Erleichterungen zu schaffen." Eine weitere Herausforderung seien zudem die Social-Media-Kanäle. Hier müsse man als Verein attraktiv sein für die jungen Menschen. "Aber das kriegen viele Sportvereine wunderbar hin", konstatiert die Ehrenamtsbeauftragte.