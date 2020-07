27.07.2020, 18:40 Uhr

Verunglückter Sportler Zanardi erneut am Kopf operiert

Der mit seinem Handbike verunglückte frühere Formel-1-Pilot Alessandro Zanardi ist erneut operiert worden. Der 53-jährige Italiener war zuvor aus einem Rehabilitationszentrum in eine Klinik in eine Klinik in Mailand verlegt worden.