Musiala verlängert beim FC Bayern bis 2030

Eigentlich wollte Sportvorstand Max Eberl den Fans des FC Bayern ein Weihnachtsgeschenk machen. Nun liegt die Vertragsverlängerung des aktuell besten deutschen Spielers nicht unter dem Weihnachtsbaum. Mit dem Abschluss dürften alle Beteiligten dennoch hochzufrieden sein. Jamal Musiala verlängert seinen 2026 laufenden Vertrag vorzeitig bis 2030. Das gab der deutsche Rekordmeister bekannt.

Präsident Hainer: "Sehr schöner Tag für den FC Bayern"

"Was für ein schönes vorzeitiges Geschenk zum 125. Bestehen des FC Bayern für den Club und seine Fans: Wegen Jamal Musiala gehen die Menschen ins Stadion, er ist ein absoluter Ausnahmespieler, manchmal hat man das Gefühl, die Schwerkraft gilt für ihn nicht. Kompliment an unsere sportliche Leitung und den Vorstand. Heute ist ein sehr guter Tag für den FC Bayern", wird FC-Bayern-Präsident in der Vereinsmitteilung zitiert.

Hainer spricht von einem "guten Tag" und Musiala zeigt sich glücklich: "Der FC Bayern ist einer der bedeutendsten Clubs der Welt, hier habe ich meine ersten Schritte in den Profifußball gemacht, und ich bin davon überzeugt, mit diesem Verein in den nächsten Jahren Großes erreichen zu können. Ich fühle mich wohl, in der Stadt München und im Verein mit unseren tollen Fans. Wir haben gemeinsam viel vor – ich freue mich auf alles, was kommt."

Schwierige Verhandlungen

Die Verhandlungen gestalteten sich von Beginn an zäh. Zwar beteuerte der Verein immer wieder die Wertschätzung für den Spieler. Im Blickpunkt-Sport-Exklusivinterview unterstrich Eberl einmal mehr, wie wichtig der Nationalspieler für die Münchner mittlerweile geworden ist. Auch Musiala ließ mehrfach verlauten, sich in München sehr wohl zu fühlen. "Ich bin echt glücklich. Ich hoffe, das sieht man auch", sagte der Youngster Ende Oktober.

Doch über die Laufzeit des neuen Arbeitspapiers, eine mögliche Ausstiegsklausel sowie das Gehalt des 21-Jährigen wurden hart verhandelt. Gerade Letzteres steigt im Vergleich zum letztem Kontrakt deutlich. Wie bei Harry Kane soll Musialas Bruttogehalt laut Medienberichten die magische 20-Millionen-Euro-Grenze überschreiten. Zuletzt war auch über eine Ausstiegsklausel spekuliert worden, wozu sich der Verein nicht äußerte.

Musiala: "Bin kein Bambi mehr"

Der Offensivspieler mit den "Zauberfüßen" kam 2019 vom FC Chelsea, spielte zunächst in der Bayern-Jugend und absolvierte seit 2020 bislang 132 Bundesligaspiele für die Münchner, in denen er 43 Tore schoss. Seit 2021 ist er auch fester Bestandteil und absoluter Leistungsträger der deutschen Nationalmannschaft.

Zu Beginn seiner Karriere hatte er den Spitznamen "Bambi". Doch Musiala selbst stellte in einem Interview im März mit der "Sport Bild" klar: "Ich bin nicht mehr der junge Spieler, ich bin jetzt kein Bambi mehr. Ich habe mehr Verantwortung in beiden Mannschaften. Den Status des jungen Supertalents, auf das man aufpassen muss, habe ich abgelegt", sagte der 21-Jährige der Sport Bild: "Trotzdem will ich mit Lockerheit spielen, Spaß machen, Freude wie in der Jugend auf dem Feld ausstrahlen."

Musialas Marktwert liegt bei über 130 Millionen Euro

Sein Marktwert liegt laut transfermarkt.de über 130 Millionen Euro – er ist damit neben Florian Wirtz der derzeit wertvollste deutsche Spieler. Mit gerade einmal 21 Jahren ist er bereits Schlüsselspieler beim Rekordmeister und in der deutschen Nationalmannschaft. Neben Harry Kane schießt er die wichtigen Tore. Am letzten Spieltag der Saison 2022/23, als Borussia Dortmund schon als Meister gefeiert wurde, schoss er die Bayern doch noch zum Titel.

In dieser Saison brilliert er ein ums andere Mal, der Youngster dribbelt die gegnerische Abwehr nach Belieben aus – und lässt die Bayern-Fans jubeln. Nach seiner Vertragsverlängerung dürfen sich die FCB-Anhänger auf viele weitere "Zaubermomente" freuen.