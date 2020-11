Vertragsverhandlungen: FC Bayern und Alaba drehen sich im Kreis

Flick will sich auf Dortmund konzentrieren

Trainer Hansi Flick zeigte sich nach dem 14. Erfolg in Serie in der Champions League vom anhaltenden Wirbel um seinen Abwehrchef dagegen genervt. "Ich sage nichts mehr dazu", so der Triple-Coach: "Mir ist es wichtig, dass wir Ruhe haben. Wir haben am Samstag ein schweres Spiel in Dortmund." Auf den Liga-Gipfel am Samstag bei Borussia Dortmund (18.30 Uhr) werde man sich jetzt wie immer vorbereiten, "alles andere ist kein Thema".

Thomas Müller: Es knistert bei den Bayern

Alaba spielt seit 2008 für die Münchner. Nach dem Rückzug des letzten Angebots an den 28-Jährigen sei das in der Mannschaft natürlich "ein Thema, aber nicht so groß, wie es gemacht wird. Es ist keine einfache Situation für ihn, aber wir stehen absolut hinter ihm", sagte Jérôme Boateng.

Das Gute sei, "dass David auf dem Platz seinen Mann steht und sich nicht beeinflussen lässt. Das hat er auch in Salzburg wieder gezeigt", sagte Thomas Müller und fügte mit einem Schmunzeln an: "Wir wollen bei Bayern ja auch, wenn sich was rührt, wenn es knistert."