Vertragspoker FC Bayern: Kahn schließt Lewandowski-Wechsel aus

Die Verträge von Manuel Neuer, Thomas Müller und Robert Lewandowski enden am 30. Juni 2023. Nur beim Ersatztorhüter Sven Ulreich und bei Corentin Tolisso ist der Handlungsbedarf noch akuter, die sind nur noch bis zum Sommer dieses Jahres noch an den FC Bayern München gebunden. Der Dritte, dessen Vertrag aktuell ausläuft, Niklas Süle, ist bereits ablösefrei an Borussia Dortmund vermittelt. Und er ist nicht der Erste, der den Rekordmeister ohne Gegenleistung verlassen hat.

Präsident Hainer: Müller bleibt

Trotz alledem scheint in München aber erst einmal "Ruhe bewahren" angesagt. Vielleicht haben die Münchner ja auch den einen oder anderen Joker in der Tasche. Präsident Herbert Hainer ist "der festen Überzeugung, dass Thomas Müller zu Bayern gehört wie die Frauenkirche zu München" und deshalb bis zu seinem Karriereende bleibt, das sagte er im Exklusivinterview in der BR-Sendung Blickpunkt Sport.

Vorstandschef Kahn: "nicht von außen unter Druck setzen lassen"

Auch der Vorstandschef Kahn hatte Ende Januar verlautbart, dass eine mögliche Verlängerung mit Lewandowski & Co auf seiner "Agenda ganz oben" steht. Jetzt wolle sich der Verein aber einfach nicht "von außen unter Druck setzen lassen", hatte Kahn erst vor kurzem geäußert. Nachdem es Spekulationen um einen angeblichen vorzeitigen Abschied Lewandowskis zum FC Barcelona gegeben hatte schloss er einen Wechsel des Stürmers in diesem Sommer aus.

Der Vorwurf: "Nonsens-Geschichten"

Vor dem Spiel des FC Bayern gegen Villarreal hatte er die anhaltenden Spekulationen über Lewandowski genervt kommentiert: "Scheinbar gibt es da draußen einen Wettbewerb: Wer bringt die größte Nonsens-Geschichte über Robert Lewandowski?", sagte der Vorstandschef. Der Rekordmeister sei "ja nicht verrückt und diskutiert jetzt über den Wechsel eines Spielers, der bei uns jede Saison zwischen 30 und 40 Toren macht", ergänzte Kahn.